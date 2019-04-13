Хет-трик Хунтелара — в видеообзоре матча «Аякс» — «Эксельсиор»

В матче 30-го тура нидерландской Эредивизии амстердамский «Аякс» принимал «Эксельсиор» из Роттердама. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе «Аякса» отличились нападающие Каспер Дольберг, Душан Тадич, оформивший дубль, и Клас-Ян Хунтелар, ставший автором хет-трика. В составе «Эксельсиора» по голу забили форвард Мунир Эль-Хамдауи и полузащитник Джеффри Фортеш.

Видео доступно на «Чемпионате».

Амстердамский клуб одержал четвёртую победу подряд в чемпионате Нидерландов. Серия поражений команды из Роттердама достигла семи встреч.

«Аякс», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу Эредивизии, «Эксельсиор» (26) занимает предпоследнее, 17-е место.