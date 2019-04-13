«Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на четвёртое место в таблице Серии А

В 32-м туре итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Матч прошёл на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит в концовке, на 79-й минуте. Его автором стал полузащитник россонери Франк Кессье, реализовавший пенальти.



«Милан» благодаря этой победе набрал 55 очков и, обойдя «Рому» (54), вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лацио» по-прежнему располагается на восьмой строчке с 49 очками в активе.



В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Пармой» (20 апреля). «Лацио» предстоит провести отложенный домашний матч 25-го тура с «Удинезе» (17 апреля), а затем принять «Кьево» (20 апреля).