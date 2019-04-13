«МЮ» установил клубный рекорд по числу заработанных пенальти в АПЛ за сезон

«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм Юнайтед» в 34-м туре английской Премьер-лиги благодаря дублю полузащитника Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти.



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», второй 11-метровый удар в этой встрече стал для «красных дьяволов» уже 12-м в нынешнем сезоне. Таким образом, манкунианцы установили клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в Премьер-лиге.



Сам Погба, реализовав оба пенальти, достиг показателя в семь голов с 11-метровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии. Больше него таким образом в одной кампании за «Манчестер Юнайтед» забивал только нападающий Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он забил восемь мячей с пенальти.



«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Погба: «Манчестер Юнайтед» повезло в матче с «Вест Хэмом»