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«МЮ» установил клубный рекорд по числу заработанных пенальти в АПЛ за сезон

«МЮ» установил клубный рекорд по числу заработанных пенальти в АПЛ за сезон
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм Юнайтед» в 34-м туре английской Премьер-лиги благодаря дублю полузащитника Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти.

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», второй 11-метровый удар в этой встрече стал для «красных дьяволов» уже 12-м в нынешнем сезоне. Таким образом, манкунианцы установили клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в Премьер-лиге.

Сам Погба, реализовав оба пенальти, достиг показателя в семь голов с 11-метровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии. Больше него таким образом в одной кампании за «Манчестер Юнайтед» забивал только нападающий Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он забил восемь мячей с пенальти.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Погба: «Манчестер Юнайтед» повезло в матче с «Вест Хэмом»
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