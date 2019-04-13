Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» одержала третью победу подряд в Примере, обыграв «Бетис»

«Севилья» одержала третью победу подряд в Примере, обыграв «Бетис»
Футбол / Испания

В матче 32-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Бетис». Дерби Севильи состоялось на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, отличившийся на 26-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. Спустя четыре минуты хозяев вывел вперёд хавбек Пабло Сарабия. Третий мяч в ворота гостей забил полузащитник Франко Васкес в середине второй половины. На 82-й минуте хавбек Кристиан Тельо сократил разницу в счёте.

Победная серия «Севильи» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Для «Бетиса» это поражение стало третьим в последних пяти встречах.

«Севилья», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (43) — девятое.

Испания - Примера. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 21:45 МСК
Севилья
Севилья
3 : 2
Бетис
Севилья
1:0 – Эль-Хаддади – 26, 1:1 – Ло Чельсо – 55, 2:1 – Сарабия – 59, 3:1 – Васкес – 63, 3:2 – Тельо – 82
Черышев вышел на замену и одним пасом убил свою бывшую команду
А ведь ему ещё возвращаться в «Вильярреал».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент