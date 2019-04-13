«Севилья» одержала третью победу подряд в Примере, обыграв «Бетис»

В матче 32-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Бетис». Дерби Севильи состоялось на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, отличившийся на 26-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. Спустя четыре минуты хозяев вывел вперёд хавбек Пабло Сарабия. Третий мяч в ворота гостей забил полузащитник Франко Васкес в середине второй половины. На 82-й минуте хавбек Кристиан Тельо сократил разницу в счёте.

Победная серия «Севильи» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Для «Бетиса» это поражение стало третьим в последних пяти встречах.

«Севилья», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (43) — девятое.