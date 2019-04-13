Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).



«Соперник играл лучше нас, это нужно признать. Не думаю, что кто-то с этим поспорит. Нам повезло. В некоторых матчах мы проигрывали, когда должны были побеждать, так что в ходе сезона такие вещи выравниваются. Через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если нам удастся финишировать в топ-4.



Большое влияние на нашу игру оказал напряжённый график: мы играли в среду, потом сыграли сегодня, а во вторник нам снова выходить на поле. Мы дали некоторым футболистам отдых, и, к счатью, это сошло нам с рук, теперь мы готовы к матчу с «Барселоной». Думаю, мы все понимаем, что с такой игрой нам придётся нелегко, поэтому команде необходимо будет прибавить», — цитирует Сульшера BBC.

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