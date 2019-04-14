Вальверде: в целом «Барселона» довольна итогом матча с «Уэской»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил выступление команды в матче 32-го тура испанской Примеры с «Уэской» (0:0).



«Мы произвели много замен, и несколько игроков сегодня дебютировало в команде. В этом плане мы довольны. Мы могли попытаться создать больше в атаке, но в целом мы довольны. Было непросто, поскольку в составе вышло много новых футболистов, но я знал, что нам необходимо пойти на этот шаг. Нам также пришлось менять схему из-за проблемы с крайними защитниками, и я не хотел задействовать Альбу или Семеду.



Матч показался мне очень равным. Мы знали, что соперник будет действовать быстро, используя дальние передачи и играя на подборах. Если бы не победа в матче с «Атлетико», сегодня был бы другой состав, хотя я не уверен, что результат был бы другим», — приводит слова Вальверде Marca.

