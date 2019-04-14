Сарри: «Челси» будет стараться изо всех сил набрать очки в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от выездного матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Встреча с «Ливерпулем» будет сложной, но сейчас сложен каждый матч. «Ливерпуль» — одна из лучших команд в Англии на этот момент. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов. На «Энфилде» с ними трудно справиться.

Мы все знаем, чем может быть опасен этот матч, однако понимаем, что, если будем использовать 100% нашего потенциала, то сможем набрать очки на любом стадионе. Сейчас «Челси» в отличной физической и психологической форме.

«Ливерпуль» испытывает давление, но это нормально. Если хочешь победить в АПЛ, нужно уметь долгое время играть под давлением. Это идёт на пользу. Давление заставляет нервничать, но и одновременно очень мощно мотивирует, так что хорошего в нём больше, чем плохого.

«Челси» стремится попасть в четвёрку, и нам нужны очки. Знаем, что набрать их в матче с «Ливерпулем» будет сложно, но мы будем стараться изо всех сил», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Энфилд», начало — в 18:30 мск.