Ковач: в матче с «Фортуной» хотим снова показать, на что способна «Бавария»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от выездного матча 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

«Мы должны подойти к этой сложной игре на выезде с таким же настроем, как и к матчу с дортмундской «Боруссией». Не имеем права меньше бегать, меньше бороться или быть менее агрессивными. В этом случае наш уровень, будем надеяться, проявится на все 100 процентов. В матче с «Боруссией» мы показали, на что способна наша команда. В Дюссельдорфе хотим это повторить.

«Фортуна» очень опасна при контратаках. В игре первого круга мы вели со счётом 3:1, но в итоге нам пришлось довольствоваться лишь ничьей — 3:3. После того матча мы всё проанализировали и сделали правильные выводы. С того дня мы вышли на успешную тропу и теперь хотим избежать того, что с нами случилось в первой игре», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч «Фортуна» — «Бавария» состоится сегодня, 14 апреля, в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена», начало — в 16:30 мск.