Моура стал четвёртым бразильцем, оформившим хет-трик в АПЛ

Бразильский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура оформил хет-трик в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Моура стал четвёртым бразильцем, который забил три гола в матче Премьер-лиги. Ранее подобное достижение покорилось Робиньо («Манчестер Сити»), Афонсо Алвесу («Мидлсбро») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

В нынешнем сезоне Моура провёл 27 матчей в чемпионате Англии и стал автором 10 забитых мячей.

«Тоттенхэм» набрал 67 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив лондонский «Челси». «Хаддерсфилд» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии.