Бубнов: «Оренбург» выиграл у ЦСКА по делу, судейство было совершенно адекватным

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов подвёл итоги встречи между ЦСКА и «Оренбургом» (2:3) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С одной стороны, это сенсация — фаворит уступил дома. С другой «Оренбург» выиграл по делу. Не согласен с комментарием Ахметова, который написал в «Твиттере»: «Так убивать нельзя». Судейство было совершенно адекватным, а Фернандес обе желтые получил по делу, пусть и произошло это за какую-то половину тайма. ЦСКА плохо сыграл в средней линии, «Оренбург» спокойно себя чувствовал в центре, его устраивали ход и характер матча.

В следующем туре ЦСКА играть важнейший матч с «Локомотивом», и Гончаренко предстоит провести много работы над ошибками. Соперник по дерби и гонке за первой тройкой на данный момент выглядит более цельным и стабильным. Вдобавок теперь нужно как-то компенсировать отсутствие ключевого игрока Фернандеса», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 матчах. «Оренбург» (32) поднялся на 6-ю строчку.