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Гвардиола: моё доверие к Зане не подвергается сомнению

Гвардиола: моё доверие к Зане не подвергается сомнению
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию, что не выпускает полузащитника Лероя Зане на поле из-за того, что игрок не может согласовать новый контракт с английским клубом.

«Я много раз говорил, насколько важен для нас Лерой. Он знает причину, по которой не играл в последнее время. Мы часто разговариваем с ним — я и представители тренерского штаба, — и мы хотим для него лучшего.

Конечно, в команде есть конкуренция. В некоторых конкретных играх нам это необходимо, а в некоторых матчах предпочитаю, чтобы какой-либо игрок имел больший контроль над ситуацией. Моё восхищение и доверие к Зане не подвергаются сомнению. Всё это есть, но я всегда хочу большего», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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