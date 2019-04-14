Каборе: у «Краснодара» осталось восемь финалов, я концентрируюсь на этом

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».



«У нас сейчас осталось восемь финалов, и я концентрируюсь на этом. Думаю, сейчас хороший момент, чтобы впервые пробиться в Лигу чемпионов. Нужно сделать следующий шаг вперёд», — приводит слова Каборе пресс-служба «Краснодара».



Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Арена Химки» в 14:00 мск.



«Краснодар» набрал 41 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (24) — на 13-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.