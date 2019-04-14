Фирмино: «Челси» — отличная команда, нас ждёт хорошая игра

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился ожиданиями от домашнего матча 34-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси».
«Должна получиться хорошая игра. «Челси» — отличная команда, с превосходными футболистами. Мы это знаем. Нам нужно на 100 процентов сосредоточиться на этом матче и постараться показать лучшую игру.
«Челси» идеально начал нынешний сезон, но, к сожалению, не смог продолжить выступать на том же уровне и немного сдал. Но лондонцы продолжают сражаться за место в четвёрке. Нас ждёт отличная игра. Надеюсь, мы сможем одержать победу», — цитирует Фирмино Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 18:30 мск.
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