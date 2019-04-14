Иньеста: в течение многих лет Месси заставляет сложные вещи казаться лёгкими

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», поделился мнением о нападающем каталонцев Лионеле Месси.

«В течение многих лет Месси заставляет сложные вещи казаться лёгкими. Мало кто может это делать. Это сложно, но он всегда показывает что-то новое.

Я играл с ним на протяжении почти всей карьеры, видел, как он тренируется, и наслаждался тем, как он постоянно демонстрировал новые вещи. После стольких лет Лео продолжает делать невероятное.

Месси — особенный футболист. Это проявляется во всём, даже когда он просто принимает мяч, при этом все ожидают, что это будет идеально. Лео уникален», — приводит слова Иньесты Marca.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Месси забил 33 мяча и отдал 12 результативных передач в 29 матчах.