«Динамо» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Егор Болхвитин и Александр Кудрявцев. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



«Краснодар» набрал 41 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (24) — на 13-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.