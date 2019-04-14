Д. Луис: Клопп — потрясающий тренер, он оказал большое влияние на «Ливерпуль»

Защитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе в преддверии матча 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



«Клопп делает лучше каждого игрока команды. Он делает это со всеми: с защитниками, вратарями, полузащитниками и особенно с нападающими. Все они играют одинаково хорошо, отдаваясь футболу со всей страстью. Вот почему он потрясающий специалист. Он оказал большое влияние на клуб.



В данный момент „Манчестер Сити“ давит на „Ливерпуль“, и это ощущается. Я хочу говорить о мерсисайдцах, потому что они того заслуживают. Будет тяжёлый матч. Мы сделаем всё, чтобы победить», — приводит слова Луиса Sky Sports.