Клопп: «Челси» сейчас в очень хорошей форме, «Ливерпулю» понадобятся все ресурсы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от домашнего матча 34-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси».

«Челси» — сильный противник. Нам понадобятся все ресурсы, чтобы победить. Сейчас лондонцы в очень хорошей форме. У нас была возможность дважды понаблюдать за их игрой на этой неделе. Они действительно в очень хорошей форме.

Тренерский штаб «Челси» может сделать семь изменений между двумя встречами, но команда всё равно продолжит побеждать. Эден Азар сейчас очень хорош. Это большая игра для нас. Будет нелегко, и мы это знаем», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в 18:30 мск.