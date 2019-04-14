Фарфан: был зол, что не могу помочь «Локомотиву»

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу со счётом 3:1 в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Гол — это результат коллективной работы. Мы хорошо действовали всей командой. В моменте с голом я сыграл в стенку с Ману. Фернандеш пробросил мяч в штрафную, я постарался его обработать, но упал в борьбе с двумя защитниками — хорошо, успел зацепить мяч ногой, протолкнул его в сетку.

Я счастлив. После этой победы меня переполняют эмоции. Было очень тяжело, когда пропустил два матча. Не представляете, как сложно, когда не можешь помочь своей команде и вынужден наблюдать за играми со стороны. У меня ушло две недели на восстановление. Было очень трудно, я был зол, что не могу помочь команде. Сейчас очень доволен, мы хорошо сыграли, поднялись и укрепили положение в таблице.

У нас особенная мотивация: понимаем, что чемпионат вышел на финишную прямую и у нас нет права терять очки. Мы должны побеждать, как сегодня», — приводит слова Фарфана пресс-служба «железнодорожников».

«Локомотив», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.