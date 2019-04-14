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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05
Футбол / Англия

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Адам Нанн. Резервный рефери – Дэвид Кут.

«Манчестер Сити» набрал 80 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (39) — на 13-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 82 очка в 33 матчах турнира. В тройку лидеров также входит «Тоттенхэм Хотспур» (67).

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