Аллегри: «Аякс» одинаково хорош в домашних матчах и на выезде

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». Встреча состоится 16 апреля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине в 22:00 мск.



«Аякс» всегда играет одинаково хорошо. Неважно, дома они или на выезде. Это значит, что мы должны действовать слаженно и уважать соперника. Предстоит сложный матч с впечатляющей командой. Что касается борьбы за титул в чемпионате Италии, мы почти достигли этой цели", — приводит слова Аллегри Football Italia.



Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус» завершился со счётом 1:1. Единственный гол в составе туринской команды забил нападающий Криштиану Роналду.

Аллегри: было бы просто выйти основой и выиграть скудетто, но матч в ЛЧ важнее