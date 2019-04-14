«Динамо» — «Краснодар»: стали известны составы команд

Тренерские штабы московского «Динамо» и «Краснодара» определились с составами на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Соу, Черных, Луценко, Марков.
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Темников, Грулёв, Москвичёв, Кардозу, Панченко.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Скопинцев, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Сулейманов.
Запасные: Синицын, Крицюк, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Утник, Игнатьев.
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 14 апреля, в Химках на стадионе «Арена Химки», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (24) — 13-е.