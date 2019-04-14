«Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Крейг Поусон.



«Ливерпуль» набрал 82 очка в 33 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» (66) — на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования также входят «Манчестер Сити» (80) и «Тоттенхэм Хотспур» (67). В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1), а «Челси» одержал победу в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).