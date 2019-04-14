Азар: за «Ливерпулем» интересно наблюдать, их главный тренер великолепен

Нападающий «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



«У нас есть ещё пять матчей. Конечно, трудно попасть в четвёрку лучших, потому что мы не единственная команда, которая на это претендует. „Тоттенхэм“, „Арсенал“, „Манчестер Юнайтед“ — все они хороши.



«Ливерпуль»? Думаю, они в форме на протяжении последних двух сезонов, но и «Манчестер Сити» не уступает. За «Ливерпулем» интересно наблюдать, их главный тренер великолепен. В составе команды выступают игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях. Нас ждёт хорошая, тяжёлая игра. На «Энфилде» всегда тяжело играть. Но мы «Челси», и мы способны победить кого угодно", — приводит слова Азара официальный сайт «Челси».

Клопп: «Челси» сейчас в очень хорошей форме, «Ливерпулю» понадобятся все ресурсы