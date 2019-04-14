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Футболистка «Енисея» забила красивый гол бисиклетой в матче с «Чертаново»

Фото: фк-енисей.рф
Футболистка «Енисея» забила красивый гол бисиклетой в матче с «Чертаново»
Футбол / РПЛ

В матче 1-го тура чемпионата России среди женских команд «Енисей» принимал «Чертаново». Встреча в Красноярске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи 22-летняя камерунская нападающая «Енисея» Гладис Татьяна Эводо Экого. На 24-й минуте встречи девушка получила пас, находясь спиной к воротам, и исполнила эффектный удар через себя. Мяч влетел точно в угол ворот.

Напомним, камерунская футболистка подписала контракт с женской командой красноярского «Енисея» 9 апреля. Этот трансфер стал первым в истории женской команды «Енисея» переходом игрока из дальнего зарубежья. Эводо начала клубную карьеру в 2011 году. Выступала за такие африканские команды, как “Лув Минпроф”, “АС Полис”, “Амазаон Фап”.

Видео можно посмотреть на странице женской команды «Енисея» в «Твиттере».

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