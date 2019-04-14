Болельщики «Динамо» снова провели акцию протеста против руководства клуба

Фанаты московского «Динамо» во время домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в очередной раз провели акцию протеста против руководства клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Первые 10 минут болельщики наблюдали за игрой молча, после чего начали скандировать: «Мы хотим домой, на «Динамо».

Фанаты возмущены, что их команда до сих пор проводит домашние встречи в Химках на «Арене Химки» вместо стадиона в Москве, который клуб начал реконструировать 10 лет назад.

Болельщики бело-голубых проводят подобные акции протеста в каждом матче нынешнего сезона после зимней паузы.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».