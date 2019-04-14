«Хетафе» вырвал ничью в матче с «Вальядолидом», забив в компенсированное время

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:2.



На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри. Через 16 минут «Вальядолид» забил ответный гол — его автором стал нападающий Серхио Гвардиола. На 62-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Матиасу Оливере, после чего команда осталась в меньшинстве. Через 7 минут форвард хозяев Энес Унал успешно реализовал пенальти в ворота «Хетафе». В концовке встречи, на 96-й минуте, нападающий «Хетафе» Хорхе Молина сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.



«Вальядолид» набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской примеры. «Хетафе» (51) — на 5-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 74 очка в 32 матчах.