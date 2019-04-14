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«Хетафе» вырвал ничью в матче с «Вальядолидом», забив в компенсированное время

«Хетафе» вырвал ничью в матче с «Вальядолидом», забив в компенсированное время
Футбол / Испания

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:2.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри. Через 16 минут «Вальядолид» забил ответный гол — его автором стал нападающий Серхио Гвардиола. На 62-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Матиасу Оливере, после чего команда осталась в меньшинстве. Через 7 минут форвард хозяев Энес Унал успешно реализовал пенальти в ворота «Хетафе». В концовке встречи, на 96-й минуте, нападающий «Хетафе» Хорхе Молина сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

«Вальядолид» набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской примеры. «Хетафе» (51) — на 5-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 74 очка в 32 матчах.

Испания - Примера. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
2 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 – Арамбарри – 14, 1:1 – Гвардиола – 30, 2:1 – Унал – 69 (пен), 2:2 – Молина – 90+6 (пен)
Удаления: нет – Оливера, 62
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