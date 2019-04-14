Отец Мбаппе: слухи похожи на шоколадный торт: съешь много, и будет болеть живот

Вилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказал, как относится к информации о сыне, которую подают СМИ.

«Раньше я всё читал и смотрел, но уже перестал. Это похоже на шоколадный торт: съешь слишком много, и будет болеть живот. Иногда есть и дезинформация. Хорошо, Килиан является публичным человеком, но не понимаю, что можно писать о нём каждый день. Становится неловко», — приводит слова Вилфрида Le Parisien.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач в 25 матчах. 20-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Сегодня, 14 апреля, «ПСЖ» проведёт выездную встречу 32-го тура французского первенства с «Лиллем». Встреча состоится в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа», начало — в 22:00 мск.