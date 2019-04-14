«Зенит» — «Анжи»: Дзюба, Азмун и Дриусси — в атаке хозяев

Тренерские штабы «Зенита» и «Анжи» определились с составами на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.

Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Закиров, Маркелов, Долгов, Агаларов.

Матч «Зенит» — «Анжи» состоится сегодня, 14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Анжи» (19) — на предпоследнем, 15-м месте.