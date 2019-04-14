«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне и Агуэро сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэласа» и «Манчестер Сити» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Ван-Биссака, Келли, Данн, ван Анхольт, Миливоевич, Макартур, Таунсенд, Шлупп, Бентеке, Заха.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Сильва, Де Брёйне, Зане, Стерлинг, Агуэро.



«Манчестер Сити» набрал 80 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (39) — на 13-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 82 очка в 33 матчах турнира. В тройку лидеров также входит «Тоттенхэм Хотспур» (67).

