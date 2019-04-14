Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торино» и «Кальяри» не смогли выявить победителя

«Торино» и «Кальяри» не смогли выявить победителя
Футбол / Италия

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Кальяри». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте первый гол забил нападающий «Торино» Симоне Дзадза. На 74-й минуте Дзазда был удалён, получив прямую красную карточку. Ответный мяч в ворота хозяев был отправлен на 75-й минуте — его автором стал форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти. Через 7 минут главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Луке Пеллегрини, тем самым уравняв состав. В компенсированное время был удалён полузащитник «Кальяри» Николо Барелла.

«Торино» набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (37) — на 11-м месте в таблице чемпионата Италии.

Италия - Серия А. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Торино
Турин
1 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 – Дзадза – 52, 1:1 – Паволетти – 75
Удаления: Дзадза, 73 – Пеллегрини, 82, Барелла, 90+5
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент