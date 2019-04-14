«Торино» и «Кальяри» не смогли выявить победителя

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Кальяри». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 1:1.



На 52-й минуте первый гол забил нападающий «Торино» Симоне Дзадза. На 74-й минуте Дзазда был удалён, получив прямую красную карточку. Ответный мяч в ворота хозяев был отправлен на 75-й минуте — его автором стал форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти. Через 7 минут главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Луке Пеллегрини, тем самым уравняв состав. В компенсированное время был удалён полузащитник «Кальяри» Николо Барелла.



«Торино» набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (37) — на 11-м месте в таблице чемпионата Италии.