Фанаты «Динамо» раскрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате. Надпись на стене повторяет строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».



Пресс-служба «Динамо» поддержала инициативу фанатов и пообещала подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой.



«СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны, – говорится в сообщении. – Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в «Инстаграм» с хештегами #твоякоманда #стенацоя, получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места. Спешите, сила — в движении. Помните, что профиль должен быть открытым!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Динамо» в «Инстаграме».