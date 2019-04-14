Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хохлов: возможно, в концовке матча «Динамо» не хватило силёнок и концентрации

Хохлов: возможно, в концовке матча «Динамо» не хватило силёнок и концентрации
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Получилась хорошая, интересная игра. Мы достойно выглядели, во многих моментах даже превосходили „Краснодар“. Обидно, что не успели удержать победный счёт и пропустили в концовке. Немного не хватило.
«Краснодару» нужна свобода, они привыкли играть первым номером. Мы не дали этой свободы обращения с мячом. Это энергозатратный футбол, отнимающий много сил, но у нас не было другого выхода. Возможно, именно этих силенок и концентрации и не хватило в концовке.

Почему с лидерами у нас получается играть хорошо, а с более слабыми командами — нет? Не соглашусь, это штамп, который приклеили к нашей команде. Разве мы плохо играли с «Оренбургом» или «Анжи»? По результату, возможно, 50 на 50. По игре у нас было много хороших матчей не только против лидеров.

Рука Евгеньева? Было много эпизодов, которые надо смотреть, со скамейки видны не все моменты. Там была скученность игроков. Я не видел, куда попал мяч. Также не видел и офсайдов Луценко и Маркова. Морозов попросил замену, у него легкое сотрясение", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Мусаев: «Краснодар» в матче с «Динамо» получил то, что заслуживает
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент