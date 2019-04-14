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«Герта» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Хоффенхайму»

«Герта» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Хоффенхайму»
Футбол / Германия

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал берлинскую «Герту». Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Надим Амири, отличившийся на 29-й минуте после передачи хавбека Керема Демирбая. В конце игры преимущество «Хоффенхайма» увеличил нападающий Рейсс Нелсон, голевой пас отдал полузащитник Нико Шульц.

Серия поражений «Герты» в чемпионате Германии достигла пяти матчей. «Хоффехайм» одержал третью победу кряду.

«Хоффенхайм», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Герта» (35) — 11-е.

Календарь матчей немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 29-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
2 : 0
Герта
Берлин
1:0 – Амири – 29, 2:0 – Нелсон – 76
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