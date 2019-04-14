Слуцкий: никогда больше не буду говорить об арбитрах в таком тоне

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что больше не станет высказываться о судьях в резком тоне.



Напомним, Слуцкий остался недоволен работой рефери на матче 29-го тура чемпионата Нидерландов между его командой и ПСВ (3:3). В той встрече Гёзюбююк назначил в ворота «Витесса» два пенальти. Слуцкий требовал от арбитра объяснений, почему тот не использовал VAR при первом пенальти, но не получил ответа. После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк не любит толстых или лысых людей. Позде российский специалист был дисквалифицирован на один матч за такие высказывания.



«Я сказал то, что хотел сказать. В любом случае, никогда больше не буду говорить в таком тоне об арбитрах. И, возможно, он больше не будет так часто свистеть во время работы на наших матчах в ближайшие годы», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.

Слуцкий прокомментировал свою дисквалификацию на один матч за критику судьи