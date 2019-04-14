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Марков: после матча с «Краснодаром» есть расстройство

Марков: после матча с «Краснодаром» есть расстройство
Футбол / РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Если бы нам до матча сказали, что сыграем вничью, то были бы довольны. Но сейчас после матча есть расстройство, потому что хорошо разобрали соперника. Очень здорово играли до пропущенного мяча, после пропущенного сели в оборону. Было ли давление из-за того, что не могли забить? Бесчастных мне всегда говорил, если будут моменты, то будут голы. Мы играем хорошо, есть моменты. Есть ли уверенность, что не окажемся в опасной зоне в конце чемпионата? Даже не думаем об этом», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.

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