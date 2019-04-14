Классон: думаю, судья должен был назначить пенальти в ворота «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон дал комментарий после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Сегодня было сложно. Конечно, мы хотели победить, но было сложно из-за поля и погоды, так что получилось взять лишь одно очко. Погодные условия создали сложности, мы не могли играть так, как хотели. В конце вообще пошёл снег.

Мы знали, что «Динамо» играет жестко и грязно. Их сила в единоборствах. Это было ожидаемо. Думаю, пенальти в ворота «Динамо» был. Иногда пенальти ставят, иногда — нет», — передаёт слова Классона корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.