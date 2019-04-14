Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, не приехал на киевский стадион «Олимпийский», где его ожидал действующий глава украинского государства Пётр Порошенко для проведения дебатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, Порошенко прождал оппонента около часа, а затем спел с музыкантами украинскую народную песню «Ты ж меня обманула».

При этом Порошенко ранее выражал надежду, что ему удастся провести дебаты с Зеленским завтра, 15 апреля, на телеканале ICTV.



Напомним, Порошенко и Зеленский вышли во второй этап выборов президента Украины.