«Манчестер Юнайтед» готов утроить оклад хавбеку «Тоттенхэма» Эриксену

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации издания, 27-летний хавбек пытается добиться от «шпор» повышения оклада до уровня зарплаты самого высокооплачиваемого игрока команды — Гарри Кейна, который зарабатывает около € 230 тыс. в неделю. Лондонский клуб не намерен столько платить датчанину. Ситуацией может воспользоваться «Манчестер Юнайтед», готовый предложить игроку контракт с заработной платой € 280 тыс. в неделю. Его трансфер может обойтись «красным дьяволам» в € 110 млн.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Эриксен забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач в 42 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года. Сейчас его оклад составляет € 92,5 тыс. в неделю.