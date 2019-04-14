Аршавин сел за штурвал истребителя Су-30

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился фотографией из кабины истребителя.



«Несостоявшийся лётчик. В кабине Су-30М2. Наши «Сушки» — самые-самые!» — написал Аршавин в своём «инстаграме».

Напомним, что Аршавин завершил карьеру футболиста в прошлом году, а сейчас работает тренером академии «Зенита».

37-летний Аршавин за свою карьеру выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка Казахстана. В составе сборной России полуфиналист чемпионата Европы-2008.