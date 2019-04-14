Йович стал приоритетной целью «Реала» в летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» планирует купить сербского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Луку Йовича. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Йович является приоритетной целью «Королевского клуба» в летнее трансферное окно. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил возможный трансфер форварда. По мнению наставника, Йович сможет взаимодействовать с французским нападающим Каримом Бензема. Сумма трансфера может составить порядка € 70 млн.

Ранее сообщалось, что Йович также входит в сферу интересов «Барселоны» и «Баварии».

21-летний Йович перешёл в «Айнтрахт» летом 2017 года из «Бенфики» на правах двухлетней аренды. Ближайшим летом немецкий клуб сможет выкупить его трансфер за € 12 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 26 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 17 голов.