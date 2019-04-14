«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

В матче 23-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Роберт Мак. На 9-й минуте преимущество хозяев увеличил Бранислав Иванович. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Азмун. На 83-й минуте счёт довёл до крупного Эмилиано Ригони. В концовке дублем отметился Себастьян Дриусси.

«Зенит», набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) остался в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 апреля. «Анжи» предстоит домашняя встреча с «Ахматом», которая пройдёт 19 апреля.