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«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 23-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Роберт Мак. На 9-й минуте преимущество хозяев увеличил Бранислав Иванович. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Азмун. На 83-й минуте счёт довёл до крупного Эмилиано Ригони. В концовке дублем отметился Себастьян Дриусси.

«Зенит», набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) остался в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 апреля. «Анжи» предстоит домашняя встреча с «Ахматом», которая пройдёт 19 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Азмун – 2, 2:0 – Иванович – 9, 3:0 – Ригони – 83, 4:0 – Дриусси – 88, 5:0 – Дриусси – 89
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