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Дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Фортуну»

Дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Фортуну»
Футбол / Германия

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Фортуна» уступила «Баварии» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, которому ассистировал Серж Гнабри. В конце первого тайма Коман увеличил преимущество мюнхенцев, оформив дубль. Во втором тайме счёт до крупного довёл Гнабри. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Томас Мюллер. В концовке встречи Доди Лукебакио сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. В компенсированное время 4-й гол в ворота хозяев забил Леон Горецка.

«Бавария», набрав 67 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Фортуна» (37) осталась на 10-м месте.

В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Вердером». Матч состоится 20 апреля.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 – Коман – 15, 0:2 – Коман – 41, 0:3 – Гнабри – 55, 1:3 – Лукебакио – 89 (пен), 1:4 – Горецка – 90+2
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