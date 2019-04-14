Дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Фортуну»

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Фортуна» уступила «Баварии» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, которому ассистировал Серж Гнабри. В конце первого тайма Коман увеличил преимущество мюнхенцев, оформив дубль. Во втором тайме счёт до крупного довёл Гнабри. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Томас Мюллер. В концовке встречи Доди Лукебакио сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. В компенсированное время 4-й гол в ворота хозяев забил Леон Горецка.

«Бавария», набрав 67 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Фортуна» (37) осталась на 10-м месте.

В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Вердером». Матч состоится 20 апреля.