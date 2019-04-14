Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Едем на юг, дома пройден Кавказ»

Болельщики «Зенита» после окончания матча 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0) вывесили баннер, в котором упомянули махачкалинский клуб, а также «Краснодар», с которым команда сыграет в следующем туре.

«Едем на юг, дома пройден Кавказ, дух чемпиона в каждом из нас!» — гласит надпись на баннере.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Анжи» благодаря дублю Себастьяна Дриусси, а также голам Сердара Азмуна, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони.

«Зенит», набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) остался в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.



В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 апреля на стадионе «Краснодар».