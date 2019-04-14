Дриусси забил 900-й гол «Зенита» в РПЛ

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал автором 900-го гола петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный «твиттер» РПЛ.

Юбилейным для «Зенита» стал первый гол аргентинца в матча 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0).

«Зенит», набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре петербургский клуб на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 апреля.

23-летний Дриусси перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ривер Плейт». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 21 матче РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.