Иванович: можем упустить первое место, но не собираемся этого делать

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал разгромную победу над «Анжи» (5:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«До игры говорили, что в таких матчах важно забить первый и второй голы, а потом игра будет легче. Мы это сегодня сделали, получилось всё хорошо, но расслабляться нельзя — это только три очка, так что смотрим дальше. Доволен ли, что удалось забить? Мы классно начали игру, забили быстрые голы и контролировали матч. Были моменты, которые до конца недоработали, так что нам есть над чем работать. Следующие матчи будут для нас решающими.

До какой степени нужно расслабиться, чтобы упустить чемпионство? У нас за сезон были игры, где мы играли классно, но все команды борются до конца, есть клубы, которые смотрят на нас и наши ошибки. Многое зависит от нас, мы можем упустить это первое место, но не собираемся это делать. Потери очков у ЦСКА и «Краснодара»? У нас тоже был такой момент, когда проиграли «Рубину». Психологически это хорошо, что есть отрыв в шесть очков, но это ничего не значит.

Не боялся ли получить четвёртую карточку? Я знал об этом, но я играю в свой футбол, если нужно нарушить правила, чтобы спасти команду от гола, то, конечно, сделаю это, но без лишний агрессии. На эти три карточки внимания не обращаю", — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.