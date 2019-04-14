Семак: серьёзного отрыва у «Зенита» нет, нас ждут сильные соперники

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0).



«Забили дважды, упростили себе жизнь. Может, не на протяжении всего матча действовали активно, моментами успокаивались, но в целом сыграли неплохо и порадовали болельщиков победой и большим числом забитых мячей.



Я уже говорил, что у Ригони и Ракицкого были проблемы со здоровьем. Но сегодня вышел Роберт Мак и полезно сыграл. А кто и когда будет бить штрафные, мы решаем перед игрой. На поле бывают разные ситуации при стандартах, исходя из которых бьёт один или другой игрок.



Серьёзного абсолютного отрыва нет. Команды теряют очки, все прекрасно понимают, что шесть очков — это лишь две игры. А ещё играть семь матчей, впереди нас ждут сложные соперники», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

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