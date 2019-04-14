Семак: Дзюба понимает, что главное — приносить пользу «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артём Дзюбы.

«Артёму нужны забитые мячи, чтобы чувствовать себя уверенно, но не более того. Он понимает, что главное — приносить пользу команде. И главное, чтобы команда побеждала», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

30-летний Дзюба является воспитанником «Спартака», а в «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Также на его счету пять голов и одна результативная передача в девяти матчах Лиги Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.