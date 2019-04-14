Семак: Заболотный не вышел из моего доверия, но хотели дать шанс Мусаеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал своё решение выпустить на замену Леона Мусаева в матче 23-го тура РПЛ с «Анжи» (5:0).

«Что касается Заболотного, то он не вышел из моего доверия, но хотели дать шанс Мусаеву. Он молодой игрок, который должен получать время на поле. Никто не смотрелся плохо и не выпадал. Хотели Нобоа и Леона выпустить даже раньше, чтобы они сыграли больше. Кристиану нужно набирать форму, он важный для нас футболист.



Обычно мы наигрываем разные стандартные ситуации со стартовым составом. Поскольку Ригони вышел позже, футболисты обговаривали уже на поле и решали, кто будет бить.



Соглашусь, что начало нам удалось, но было тяжело весь матч играть с такими эмоциями и настроем. Конечно, расхолаживает, когда у наших ворот спокойно. Но и в этот период мы много создавали и имели шансы забить, чтобы не дотягивать до конца. Имели шансы и с игры, и со стандарта», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.