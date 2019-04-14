«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Утрехтом» в матче Эредивизии

Завершился матч 30-го тура чемпионата Нидерландов между «Утрехтом» и «Витессом». Встреча проходила на стадионе «Галгенвард».

За 90 минут игры зрители голов не увидели. Команда Леонида Слуцкого чаще владела мячом (56% против 44%), била по воротам (11 ударов против 8) и попадала в створ (6 ударов против 1). Однако воплотить это преимущество хотя бы в один забитый мяч гости так и не смогли.

В турнирной таблице Эредивизии «Утрехт» располагается на 5-м месте. Команда набрала 47 очков. Коллектив Слуцкого отстаёт от своего сегодняшнего соперника на 3 балла, занимая 7-ю позицию. В следующем туре «Утрехт» сыграет на выезде против «Эммена». «Витесс» будет принимать «Зволле». Обе игры состоятся 20 апреля.