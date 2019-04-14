«Барселона» готовит новое предложение по Виллиану

«Барселона» возобновила интерес к вингеру «Челси» Виллиану, информирует The Telegraph.

По сведениям источника, ближайшим летом каталонский клуб намерен сделать новое предложение по бразильцу. Прошлым летом за него сине-гранатовые были готовы заплатить € 60 млн. Однако теперь их предложение будет существенно меньшим, так как у футболиста остался всего год контракта с «пенсионерами». Серьёзным препятствием для этого трансфера может стать запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен ФИФА на «Челси», что не позволит клубу найти замену 30-летнему игроку.

В нынешнем сезоне в составе лондонского клуба Виллиан принял участие в 49 матчах, отметился 8 результативными ударами и 14 голевыми передачами.